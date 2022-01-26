حرس السواحل الأمريكي: فقدان أثر 39 شخصا إثر انقلاب مركب قبالة فلوريدا

كل الوطن – وكالات: أعلن حرس السواحل الأمريكي، اليوم الثلاثاء، أنه يبحث عن 39 شخصا فقدوا منذ ثلاثة أيام بعد انقلاب قارب قبالة سواحل ولاية فلوريدا.

وقال خفر السواحل إنه تم تنبيه السلطات اليوم فقط بعد أن عثر على رجل متشبث بقارب منقلب على بعد 45 ميلا شرق فورت بيرس إنليت، مشيرا إلى أن أطقم إنقاذ خفر السواحل لا تزال تبحث عن ناجين آخرين.

وقال الناجي للسلطات إنه استقل مع 39 آخرين القارب في بيميني، جزيرة الباهاما على بعد 50 ميلا من ميامي، ليلة السبت، مشيرا إلى أن القالب انقلب نتيجة “الأحوال الجوية القاسية”.

وأضاف الرجل أنه لم يكن هناك من يرتدي سترة نجاة. ولم يتضح على الفور ما إذا كان القارب في طريقه إلى الولايات المتحدة أو إلى مكان آخر.

وقال مسؤولون إنه يعتقد أن من كانوا على متن القارب متورطون في “مشروع لتهريب البشر”.

المصدر: “نيويورك بوست”