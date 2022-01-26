إحباط محاولة ترويج أكثر من مليون قرص مخدر في حافظة الطائف السعودية (فيديو)

كل الوطن – الرياض: أعلنت السلطات السعودية عن إحباط محاولة ترويج أكثر من مليون قرص إمفيتامين مخدر، بحوزة مواطنين اثنين، والقبض عليهما بمحافظة الطائف.

إحباط محاولة ترويج (1,016,000) قرص إمفيتامين مخدر، بمحافظة الطائف.#الحرب_على_المخدراتpic.twitter.com/cPe9nGv3IJ — وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) January 26, 2022

وأفاد المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، الرائد محمد النجيدي، بأن “المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن إحباط محاولة ترويج 1016000 قرص إمفيتامين مخدر، بحوزة مواطنَيْن اثنين، والقبض عليهما بمحافظة الطائف”، لافتا إلى أنه “جرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى النيابة العامة”.

المصدر: “واس”