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الرئيس التونسي يرسل رسالة خطية لولي عهد أبوظبي

كل الوطن - فريق التحرير27 يناير 2022آخر تحديث : الخميس 27 يناير 2022 - 7:23 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
الرئيس التونسي يرسل رسالة خطية لولي عهد أبوظبي

كل الوطن – وكالات: أفادت وكالة الأنباء الإماراتية “وام” بأن الرئيس التونسي قيس سعيد أرسل رسالة خطية للشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي، تتعلق بتطوير العلاقات بين البلدين.

الرئيس التونسي يرسل رسالة خطية لولي عهد أبوظبيالرئيس التونسي يدعو إلى “تطهير” القضاء والاحتكام “للقوانين والضمائر”
وتسلم الرسالة خليفة شاهين المرر، وزير دولة، لدى استقباله المعز بن عبد الستار بنميم سفير الجمهورية التونسية لدى الإمارات، في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي في أبوظبي.

وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون والصداقة بين الإمارات وتونس في جميع المجالات.

المصدر: “وام”

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