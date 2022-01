كل الوطن – وكالات: لحظة إنسانية جسدتها سيارة إطفاء في روسيا، وسط شارع مزدحم، لمساعدة امرأة مسنة، في لقطة انتشرت بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي.

In Kaliningrad, polite firefighters blocked the road to help grandma cross the street.. pic.twitter.com/bQdkKdHKn0

— Geo_monitor (@colonelhomsi) November 20, 2021