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السعودية.. ضبط مواطن لحيازته كائنات فطرية دون ترخيص

كل الوطن - فريق التحريرمنذ ساعتينآخر تحديث : الخميس 27 يناير 2022 - 11:55 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
محليات
السعودية.. ضبط مواطن لحيازته كائنات فطرية دون ترخيص

كل الوطن – الرياض: ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي السعودي مواطنا مخالفا لنظام البيئة بحيازته كائنات فطرية دون ترخيص في محافظة خميس مشيط، وهي 5 ظباء وتمساح ونسر.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الهيئة الرائد رائد المالكي، أنه “طبقت الإجراءات النظامية بحقه، والتنسيق مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية لتسلم الكائنات بحكم الاختصاص”، مبينا أن “عقوبة مخالفة حيازة كائنات فطرية دون ترخيص غرامة تبلغ 10 آلاف ريال لكل كائن”.

وحث المالكي الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية، مشيرا إلى أن العملية تمت عقب ورود بلاغ من أمانة منطقة عسير بشأن المواطن.

المصدر: “عكاظ”

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