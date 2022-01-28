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السعودية تفوز على عمان وتمضي بثبات نحو التأهل إلى كأس العالم “قطر 2022”

كل الوطن - فريق التحريرمنذ ساعتينآخر تحديث : الجمعة 28 يناير 2022 - 12:07 صباحًا
كل الوطن - فريق التحرير
محليات
السعودية تفوز على عمان وتمضي بثبات نحو التأهل إلى كأس العالم “قطر 2022”

كل الوطن – وكالات: واصل المنتخب السعودي عروضه القوية وتغلب على ضيفه العماني بهدف دون مقابل اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة السابعة للمجموعة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022.
ويدين المنتخب السعودي بالفضل في الفوز لنجمه فراس البريكان الذي سجل الهدف الوحيد في المباراة عند الدقيقة الـ48 من عمراللقاء.

وبهذا الفوز، رفع المنتخب السعودي رصيده في صدارة المجموعة الثانية إلى 19 نقطة ليقترب كثيرا من حجز بطاقة العبور نحو نهائيات مونديال قطر.

وحقق المنتخب السعودي 6 انتصارات وتعادل وحيد خلال الجولات السبع حتى الآن ضمن المرحلة الثالثة والأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم.

في المقابل، توقف رصيد عمان عند 7 نقاط في المركز الرابع.

ويتأهل متصدر ووصيف كل من المجموعتين مباشرة إلى كأس العالم “قطر 2022″، فيما يخوض الفائز بين ثالثي المجموعتين مواجهة الملحق الفاصلة مع خامس تصفيات أمريكا الجنوبية في يونيو المقبل.
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