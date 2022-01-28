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بالفيديو.. استقبال الفنانة ماجدة الرومي في مطار “العلا”

كل الوطن - فريق التحرير27 يناير 2022آخر تحديث : الجمعة 28 يناير 2022 - 1:24 صباحًا
كل الوطن - فريق التحرير
فنون ونجومفيديوهاتمحليات
بالفيديو.. استقبال الفنانة ماجدة الرومي في مطار “العلا”
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