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الأمير بن سلمان سيحضر حفل افتتاح الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين

كل الوطن - فريق التحريرمنذ 3 ساعاتآخر تحديث : الجمعة 28 يناير 2022 - 1:31 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
الأمير بن سلمان سيحضر حفل افتتاح الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين

كل الوطن – أ ف ب: ذكر التلفزيون الوطني الصيني أن سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سيحضران مع أكثر من 20 شخصية افتتاح الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية “سي سي تي في” إن هذه الشخصيات ستحضر حفل الافتتاح في الرابع من فبراير بالإضافة إلى مأدبة ترحيب ومحادثات مع الرئيس الصيني شي جين بينغ.

وسيحضر أيضا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأمير موناكو ألبير الثاني والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، بالإضافة إلى الرئيسين البولندي أندريه دودا والصربي ألكسندر فوتشيتش.

ويأتي ذلك في ظل “مقاطعة دبلوماسية” للأولمبياد من قبل الولايات المتحدة وبعض حلفائها الغربيين بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في الصين كما تقول، لا سيما بحق أقلية الأويغور المسلمة.

المصدر: “أ ف ب”

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