مواقع التواصل تضج بمقاطع فيديو للأمير السعودي عبد العزيز بن فهد خلال زيارته محافظة بدر (فيديوهات)

كل الوطن – الرياض: ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بمقطع فيديو للأمير عبد العزيز، نجل العاهل السعودي الراحل، الملك فهد بن عبدالعزيز خلال زيارة أجراها إلى محافظة بدر بالمدينة المنورة.

وتداول رواد وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للأمير، يتحدث فيها عن “العدوة الدنيا والعدوة القصوى في بدر”، وعن زيارته للمحافظة قبل 20 عام، وثنائه على قبيلة حرب وشيوخها، خلال زيارته “موقع غزوة بدر التي خاضها النبي محمد”.

الأمير عبدالعزيز بن فهد يشرح العدوة الدنيا والعدوة القصوى في بدر … pic.twitter.com/F7iyZnbONV — فهد البطي (@fbati91) January 28, 2022

سمو الامير #عبدالعزيز_بن_فهد يستذكر زيارته لمحافظة #بدر قبل 20 عام ويشيد بطبيعتها وجوها pic.twitter.com/bQty8yq7qm — أخبار منطقة المدينة المنورة (@News_Almadinah) January 28, 2022

(إِذ أَنتم بالعدوة الدنيا وهُم بالعدوة القصوى والركبُ أسفَل مِنكُمۚ ولو تواعدتم لاختلفتم فِي الْمِيعَادِ) – سورة الأنفال #عبدالعزيز_بن_فهد#المدينةالمنورهpic.twitter.com/dxCzJOhWWW — فايز المالكي (@fayez_malki) January 28, 2022