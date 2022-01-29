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مواقع التواصل تضج بمقاطع فيديو للأمير السعودي عبد العزيز بن فهد خلال زيارته محافظة بدر (فيديوهات)

كل الوطن - فريق التحريرمنذ 49 ثانيةآخر تحديث : السبت 29 يناير 2022 - 4:45 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
محليات
مواقع التواصل تضج بمقاطع فيديو للأمير السعودي عبد العزيز بن فهد خلال زيارته محافظة بدر (فيديوهات)

كل الوطن – الرياض: ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بمقطع فيديو للأمير عبد العزيز، نجل العاهل السعودي الراحل، الملك فهد بن عبدالعزيز خلال زيارة أجراها إلى محافظة بدر بالمدينة المنورة.

وتداول رواد وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للأمير، يتحدث فيها عن “العدوة الدنيا والعدوة القصوى في بدر”، وعن زيارته للمحافظة قبل 20 عام، وثنائه على قبيلة حرب وشيوخها، خلال زيارته “موقع غزوة بدر التي خاضها النبي محمد”.

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