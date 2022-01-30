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البحرية البريطانية تجري تدريبات تجريبية تقنية جديده تمكن الجندي من الطيران

كل الوطن - فريق التحريرمنذ 5 ساعاتآخر تحديث : الأحد 30 يناير 2022 - 8:42 صباحًا
كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي

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