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البحرية البريطانية تجري تدريبات تجريبية تقنية جديده تمكن الجندي من الطيران
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 5 ساعاتآخر تحديث : الأحد 30 يناير 2022 - 8:42 صباحًا
كل الوطن - فريق التحريرعربي ودولي
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انتقادات لـ”موسم الرياض” بسبب حسن شاكوش والراقصات (فيديو)
تركي آل الشيخ يدافع عن الفنان حسن الرداد بعد تصريح حول رغبته...
الجيش الأمريكي ينقل مئات من قيادات “داعش” من سجن في الحسكة
القاهرة تدرس ربط “نافذة” المصرية بالمنظومات السعودية والإماراتية
الحكومة المصرية تكشف عن أغرب الشائعات التي رصدتها في عام 2021
مواقع التواصل تضج بمقاطع فيديو للأمير السعودي عبد العزيز بن فهد خلال...
إحاطة من السفارة السعودية إلى رعاياها في المغرب
رسامة سعودية كفيفة تفاجئ إعلاميا على الهواء ببورتريه “يشبهه كثيرا” (فيديو)
الأمير بن سلمان سيحضر حفل افتتاح الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين
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