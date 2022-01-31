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السعودية تكشف حصيلة الإصابات اليومية بكورونا

كل الوطن - فريق التحرير31 يناير 2022آخر تحديث : الإثنين 31 يناير 2022 - 1:39 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
محليات
السعودية تكشف حصيلة الإصابات اليومية بكورونا

كل الوطن – الرياض: أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الاثنين، تسجيل 4211 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ارتفاعا من 3669 حالة تم تسجيلها يوم أمس.

وقالت وزارة الصحة، في تقريرها اليومي إنه تم تسجيل 4211 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، في حين تم تسجيل 4 حالات وفاة.

وأضافت: “تم تسجيل 5162 حالة تعاف ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 640,353 حالة”.

وكانت وزارة الصحة السعودية، أعلنت أمس، تسجيل 3669 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، و 3 حالات وفاة.

المصدر: RT

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