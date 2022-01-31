مصممة سعودية تشارك بـ”أزياء الفرسان” في حدث “استثنائي” لدار عالمية بالعلا (صور + فيديو)

كل الوطن – الرياض: قدمت دار الأزياء العالمة “دولتشي آند غابانا”، عرض أزياء في محافظة العلا السعودية ما يعد حدثا استثنائيا لهذه المنطقة.

وقدمت الدار عرضا لأشهر مجموعاتها في عرض باسم “أزياء الفرسان” وبمشاركة المصممة السعودية نورة آل الشيخ، إذ وضعت المصممة السعودية بصمتها في عرض الأزياء الذي “يعكس بشكل فني عمق الإرث التاريخي لمنطقة العلا”، عن طريق موكب كامل مكون من 12 حصانا عربيا مع فرسانها.

كما أن المصممة السعودية حرصت على أن تكون أزياء الفرسان “متناغمة في التصميم ما بين الخيول وعارضي الأزياء وأصالة التاريخ التي تجمع هيبة الفارس وعراقة دار “دولتشي آند غابانا” بقطعها الفاخرة”.

شاركت المصممة السعودية #نورة_آل_الشيخ في عرض الأزياء الذي يعكس بشكل فني عمق الإرث التاريخي لمنطقة العلا، وذلك في موكب كامل مكون من 12 حصاناً عربياً مع فرسانها. pic.twitter.com/peJf1VCwTc — مجلة هي (@hiamag) January 30, 2022

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المصدر: “هي” + RT