سفير اليابان بالسعودية يتلو “الفاتحة” ويوضح دوافع قراءته للقرآن الكريم

كل الوطن – وكالات: كشف السفير الياباني لدى السعودية، فوميو إيواي، عن أسباب اطلاعه على القرآن الكريم وقراءته.

وفي حديثه لبرنامج “يا هلا”، قال فوميو إيواي: “بعد دراستي اللغة العربية خلال هذه المدة الطويلة، وبعد هذا العمل في العالم العربي، حاولت قراءة القرآن الكريم لأن الدين الإسلامي أساس مهم جدا لحياة الناس في هذا العالم”.

وأوضح أنه حفظ سورا من القرآن الكريم، ومن بينها سورة الفاتحة، وعند طلب مقدم البرنامج منه قراءتها، رد عليه السفير ممازحا: “ولكن بقراءة وتلاوة مو جميلة”، ثم تلاها.

واعتبر أن “تلاوة القرآن مثل الإيقاع بالنسبة له، ومن خلاله يستطيع أن يتعلم أكثر من ناحية اللغة العربية بطريقة فصيحة”.

المصدر: “روتانا”