ماذا تحتاج السعودية في مباراتها اليوم ضد اليابان لبلوغ مونديال قطر

كل الوطن – الرياض: أصبح المنتخب السعودي على بعد خطوة واحدة من بلوغ نهائيات بطولة كأس العالم المزمع إقامتها في قطر نهاية العام الجاري.

ويواجه المنتخب السعودي مضيفه الياباني، اليوم الثلاثاء في الجولة الثامنة من منافسات المجموعة الثانية في تصفيات آسيا، وعينه على التأهل للمونديال القطري.

ويتصدر المنتخب السعودي ترتيب المجموعة برصيد 19 نقطة، متفوقا على اليابان التي تملك 15 نقطة، و14 لأستراليا، و7 لعمان، و4 للصين، فيما تتذيل فيتنام بدون أي نقطة.

وسيحجز المنتخب السعودي بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس العالم عن المجموعة الثانية، للمرة السادسة في تاريخه، إذا فاز على اليابان، دون النظر لنتيجة مباراتيه المتبقيتين في الجولتين الأخيرتين.

ففي حال فوز الأخضر السعودي على “الساموراي” الياباني بأي نتيجة، سيصل للنقطة 22، بينما سيتجمد رصيد اليابان عند 15 نقطة.

وكانت إيران أول المتأهلين إلى العرس العالمي عن القارة الآسيوية، إلى جانب قطر المضيفة، عقب فوزها على جارتها العراق 1-0 الخميس الماضي، معززة صدارتها للمجموعة الأولى برصيد 19 نقطة بفارق نقطتين أمام مطاردتها المباشرة كوريا الجنوبية، و10 نقاط عن الإمارات الثالثة.

ويتأهل بطل ووصيف كل من المجموعتين مباشرة إلى المونديال، فيما يخوض الفائز بين ثالثي المجموعتين ملحقا دوليا ضد خامس أمريكا الجنوبية في يونيو المقبل.

المصدر: وكالات