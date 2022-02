السعودية تستثمر 6.4 مليار دولار في تقنيات المستقبل

كل الوطن – وكالات: أعلنت السعودية خلال مؤتمر LEAP التقني الدولي تحت شعار “عين على المستقبل” أنها قررت استثمار 6.4 مليار دولار في تقنيات المستقبل.

وأعلنت شركة “نيوم” السعودية، عن استثمار مبلغ مليار دولار لمبادرة “ميتافيرس” للمقيمين ‏لديها وزوارها، وهي التابعة لشركة “ميتا” (فيسبوك سابقا).‏

