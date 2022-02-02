هل سيتغير شكل العلم السعودي؟

كل الوطن – الرياض: بعد موافقة مجلس الشورى السعودي بالأغلبية على مشروع تعديل نظام العلم والشعار والنشيد الوطني، أثار الخبر المتداول جدلا واسعا بعد تفسيره بشكل خاطئ من قبل العديد من رواد مواقع التواصل.

وجاء ذلك بعد أن وافق مجلس الشورى السعودي بالأغلبية على مشروع تعديل نظام العلم والشعار والنشيد الوطني، المقدم للمجلس وفق المادة 23 من نظامه من العضو سعد بن صليب العتيبي، حيث أن “فكرة تعديل نظام العلم والذي مضى على صدوره ما يقارب 50 عاما، جاءت بهدف مواكبة الحراك الكبير الذي تشهده المملكة في السنوات الأخيرة في مراجعة وتطوير العديد من الأنظمة، والنصوص التشريعية الداعمة لأهداف ومبادرات رؤية المملكة 2030”.

في حين فسر البعض هذا الخبر بطريقة خاطئة واعتبر أن السعودية ستقوم بـ”تغيير علمها”، ومنهم من رفض “هذا التغيير”، وتوقع آخر كيف سيكون هذا التغير، في حين طالب أحدهم بمعرفة حقيقة الخبر.