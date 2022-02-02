  1. الرئيسية
  2. »
  3. محليات

هل سيتغير شكل العلم السعودي؟

كل الوطن - فريق التحرير2 فبراير 2022آخر تحديث : الأربعاء 2 فبراير 2022 - 8:29 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
محليات
هل سيتغير شكل العلم السعودي؟

كل الوطن – الرياض: بعد موافقة مجلس الشورى السعودي بالأغلبية على مشروع تعديل نظام العلم والشعار والنشيد الوطني، أثار الخبر المتداول جدلا واسعا بعد تفسيره بشكل خاطئ من قبل العديد من رواد مواقع التواصل.

وجاء ذلك بعد أن وافق مجلس الشورى السعودي بالأغلبية على مشروع تعديل نظام العلم والشعار والنشيد الوطني، المقدم للمجلس وفق المادة 23 من نظامه من العضو سعد بن صليب العتيبي، حيث أن “فكرة تعديل نظام العلم والذي مضى على صدوره ما يقارب 50 عاما، جاءت بهدف مواكبة الحراك الكبير الذي تشهده المملكة في السنوات الأخيرة في مراجعة وتطوير العديد من الأنظمة، والنصوص التشريعية الداعمة لأهداف ومبادرات رؤية المملكة 2030”.

في حين فسر البعض هذا الخبر بطريقة خاطئة واعتبر أن السعودية ستقوم بـ”تغيير علمها”، ومنهم من رفض “هذا التغيير”، وتوقع آخر كيف سيكون هذا التغير، في حين طالب أحدهم بمعرفة حقيقة الخبر.

من  جانبها، ‎نشرت هيئة مكافحة الإشاعات في المملكة، وهي منصة تعنى بتتبع الإشاعات وتفنيدها ونشر مصادرها لحماية المجتمعات من أخطارها، توضيحا بخصوص هذا الخبر وقرار مجلس الشورى، وقالت: “الخبر المتداول عن تغيير شكل ومحتوى العلم السعودي والنشيد الوطني غير صحيح، والحقيقة أن التعديل لن يمس محتواه بل في نظامه، ولتحديث ضوابط وبروتوكلات الاستخدام”.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

على مدار الساعة

فيديوهات

الاخبار العاجلة