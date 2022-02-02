الهلال السعودي يعلن التعاقد مع بديل “الأسد” غوميز

كل الوطن – وكالات: أعلن نادي الهلال السعودي لكرة القدم رسميا اليوم الأربعاء عن تعاقده مع البرازيلي ميشيل دي أوليفيرا لمدة ثلاثة مواسم، قادما من نادي فلامنغو البرازيلي.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الهلال على موقع “تويتر”، صور للقاء بين فهد بن نافل رئيس مجلس إدارة نادي الهلال ومهاجمه الجديد ميشيل دي أوليفيرا.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن صفقة انتقال دي أوليفيرا وصلت إلى 7.5 مليون دولار، وسيحصل على راتب سنوي قيمته 2.5 مليون دولار.

وسيسجل الهلال لاعبه الجديد مكان الفرنسي بافيتيمبي غوميز الذي استغنى عنه “الزعيم” قبل أيام بالتراضي، ليعود إلى فريقه السابق غلطة سراي التركي.

وحقق اللاعب البرازيلي مع فلامنجو 3 بطولات: الدوري البرازيلي 2020، والسوبر المحلي 2021، وبطولة كوبا سودأمريكانا 2019-2020.

ويعد ميشيل دي أوليفيرا، البالغ من العمر 25 عاما، أول لاعب أجنبي يضمه الهلال في فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بعدما حسم 4 صفقات محلية.

ويستعد الهلال للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، التي تنطلق غدا الخميس، ويستهل “الزعيم” مشواره بمواجهة الفائز في المباراة الافتتاحية التي ستجمع بين فريقي الجزيرة الإماراتي ونادي بيري من تاهيتي، وفي حال تمكن من الانتصار سيواجه تشيلسي الإنجليزي في الدور نصف النهائي للمونديال.

المصدر: وكالات