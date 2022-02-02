د. عبدالمجيد الجلاَّل: أزمة اليمن لن تُحل إلا بتفاهم سعودي إيراني!

تواجه المملكة العربية السعودية، بشكلٍ خاص ، ومنظومة دول الخليج ، بشكلٍ عام ، العديد من التحديات ، التي تؤثر مباشرة ، على أمن هذه الدول الاستراتيجي !

وتعمل القيادة السعودية ، بالتنسيق والتعاون ، مع محيطها الخليجي ، والعربي ، والإقليمي ، والدولي ، على بلورة سياسات عامة مُتكاملة، لمواجهة هذه التحديات .

تأتي مخاطر جماعة الحوثي ، على رأس هذه التحديات ، بإصرارها على مواصلة العدوان ، ورفض كل المبادرات السعودية ، والأممية ، لإنهاء الحرب في اليمن ، وإصرارها كذلك ، على تحقيق أهدافها وأجندتها في توسيع دائرة النفوذ الإيراني في المنطقة ، ودفع اليمن إلى أحضانه ، كنقطة ارتكاز ، لتهديد دول الجوار، ونشر الفوضى والانقسام في أراضيهم، وعلى حدودهم !

لذا ، فإنَّ جهود إنهاء حرب اليمن ، تحتاج إلى تفاهم سعودي إيراني مُشترك ، بحكم تأثيرهما المباشر القوي على طرفي الصراع !

تُعد إيران ، الداعم السياسي والعسكري والاستراتيجي لميليشيات الحوثي ، ومن ثمَّ ، فهي الجهة الوحيدة القادرة على التأثير عليهم ، لجهة دفعهم للجلوس على طاولة المفاوضات ، مع الشرعية اليمنية ، لبناء وتعزيز السلام والاستقرار ، في بلدٍ ظلَّ لأكثر من سبع سنوات يعاني من ويلات الحرب الأهلية المُدمرة لكل شيءٍ جميلٍ في اليمن !

إذن ، مفتاح السلام في اليمن ، بأيدي السعودية وإيران، حصرياً ، وعليه، ينبغي أن تتجه بوصلة الجهود المبذولة لإنهاء القتال ، نحو تعزيز أجواء الثقة ، والاحترام المُتبادل ، بين السعودية وإيران ، كأداة رئيسة ، لإنجاح المفاوضات بين الدولتين ، وصولاً ، إلى مقاربة سياسية مُشتركة بشأن الأزمة اليمنية !

بالأمس صرّح السفير الإيراني لدى العراق ، بأنَّ الجولة الخامسة من المفاوضات الإيرانية السعودية، سوف تُعقد قريبا في بغداد ، التي سبق لها أن استضافت أربع جولات من المفاوضات ، بين الدولتين ، بوساطة عراقية ناجحة !

خلاصة القول ، الحوار السياسي بين السعودية وإيران ، ينبغي دعمه بكل السبل الممكنة ، لتحقيق مقاربة سياسية بين الدولتين ، حول كل قضايا وملفات المنطقة العالقة بينهما ، وفي مقدمتها الملف اليمني !