  1. الرئيسية
  2. »
  3. كتاب وأقلام

د. عبدالمجيد الجلاَّل: أزمة اليمن لن تُحل إلا بتفاهم سعودي إيراني!

كل الوطن - فريق التحريرمنذ 16 دقيقةآخر تحديث : الأربعاء 2 فبراير 2022 - 9:53 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
كتاب وأقلام
د. عبدالمجيد الجلاَّل: أزمة اليمن لن تُحل إلا بتفاهم سعودي إيراني!

تواجه المملكة العربية السعودية، بشكلٍ خاص ، ومنظومة دول الخليج ، بشكلٍ عام ، العديد من التحديات ، التي تؤثر مباشرة ، على أمن هذه الدول الاستراتيجي !
وتعمل القيادة السعودية ، بالتنسيق والتعاون ، مع محيطها الخليجي ، والعربي ، والإقليمي ، والدولي ، على بلورة سياسات عامة مُتكاملة، لمواجهة هذه التحديات .
تأتي مخاطر جماعة الحوثي ، على رأس هذه التحديات ، بإصرارها على مواصلة العدوان ، ورفض كل المبادرات السعودية ، والأممية ، لإنهاء الحرب في اليمن ، وإصرارها كذلك ، على تحقيق أهدافها وأجندتها في توسيع دائرة النفوذ الإيراني في المنطقة ، ودفع اليمن إلى أحضانه ، كنقطة ارتكاز ، لتهديد دول الجوار، ونشر الفوضى والانقسام في أراضيهم، وعلى حدودهم !
لذا ، فإنَّ جهود إنهاء حرب اليمن ، تحتاج إلى تفاهم سعودي إيراني مُشترك ، بحكم تأثيرهما المباشر القوي على طرفي الصراع !
تُعد إيران ، الداعم السياسي والعسكري والاستراتيجي لميليشيات الحوثي ، ومن ثمَّ ، فهي الجهة الوحيدة القادرة على التأثير عليهم ، لجهة دفعهم للجلوس على طاولة المفاوضات ، مع الشرعية اليمنية ، لبناء وتعزيز السلام والاستقرار ، في بلدٍ ظلَّ لأكثر من سبع سنوات يعاني من ويلات الحرب الأهلية المُدمرة لكل شيءٍ جميلٍ في اليمن !
إذن ، مفتاح السلام في اليمن ، بأيدي السعودية وإيران، حصرياً ، وعليه، ينبغي أن تتجه بوصلة الجهود المبذولة لإنهاء القتال ، نحو تعزيز أجواء الثقة ، والاحترام المُتبادل ، بين السعودية وإيران ، كأداة رئيسة ، لإنجاح المفاوضات بين الدولتين ، وصولاً ، إلى مقاربة سياسية مُشتركة بشأن الأزمة اليمنية !
بالأمس صرّح السفير الإيراني لدى العراق ، بأنَّ الجولة الخامسة من المفاوضات الإيرانية السعودية، سوف تُعقد قريبا في بغداد ، التي سبق لها أن استضافت أربع جولات من المفاوضات ، بين الدولتين ، بوساطة عراقية ناجحة !
خلاصة القول ، الحوار السياسي بين السعودية وإيران ، ينبغي دعمه بكل السبل الممكنة ، لتحقيق مقاربة سياسية بين الدولتين ، حول كل قضايا وملفات المنطقة العالقة بينهما ، وفي مقدمتها الملف اليمني !

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

على مدار الساعة

فيديوهات

الاخبار العاجلة