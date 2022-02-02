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الحقيقة سعودية.. صحيفة تكشف زيف أفضل صورة بطاقة في العالم (صورة)

كل الوطن - فريق التحريرمنذ 3 دقائقآخر تحديث : الأربعاء 2 فبراير 2022 - 10:06 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
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الحقيقة سعودية.. صحيفة تكشف زيف أفضل صورة بطاقة في العالم (صورة)

كل الوطن – وكالات: تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الماضية صورة لفتاة وقالوا إنها فتاة ألمانيّة فازت بلقب أفضل صورة بطاقة في العالم.
ودحضا لما نشره المدونون والمغردون، قامت صحيفة “النهار” اللبنانية بتدقيق للصورة حيث تبين أن ما تم تناقله عار لا صحة له.

وذكرت الصحيفة اللبنانية أن الصورة الأصلية في الواقع تعود للفاشينيستا والمؤثرة السعودية مروة إبراهيم على رخصة قيادة ألمانية نشرتها في 27 أغسطس 2020 على حسابها في “إنستغرام”.

وقالت الفاشينيستا السعودية معلقة على الصورة حينها: “إنها ليست حتى صورة الهوية المثالية لرخصة القيادة.. لكني أحبها فقط لأنها الصورة الوحيدة التي تبدو جيدة مقارنة بالصور الأخرى”.

وذكرت أيضا في التدوينة أنها “تسلمت الرخصة أخيرا”.

المصدر: صحيفة “النهار” اللبنانية

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