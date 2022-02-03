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“كل شيء ببلاش لعيونها”..تجمهر كبير وترحيب بالإعلامية حليمة بولند في الأحساء بالسعودية (فيديوهات)

كل الوطن - فريق التحريرمنذ ساعتينآخر تحديث : الخميس 3 فبراير 2022 - 12:37 صباحًا
كل الوطن - فريق التحرير
محلياتمنوعات
“كل شيء ببلاش لعيونها”..تجمهر كبير وترحيب بالإعلامية حليمة بولند في الأحساء بالسعودية (فيديوهات)

كل الوطن – الرياض: انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق تجمهر عدد كبير من الأشخاص في منطقة الأحساء بالسعودية، وترحيبهم بالإعلامية الكويتية، حليمة بولند.

وفي مقطع الفيديو، يظهر أحد الأشخاص وهو يرحب بحليمة بولند قائلا: “ينتظرونك من الظهر..وين حليمة وين حليمة..اتصالات والراحة والجاية وين حليمة، والآن حليمة موجودة، والشعب كله موجود”.
وأضاف: “يا هلا والله مرحبا، طول الله عمرك”.

في حين ردت عليه الإعلامية الكويتية بالقول: “أتشرف فيكم..ألف شكر على حفاوة الاستقبال..الله يسعدكم”.

وأظهر مقطع فيديو آخر ترحيبا حارا من مواطن سعودي (صاحب بسطة) بالإعلامية الكويتية حليمة بولند إلى منطقة الأحساء، حيث قال:”يا هلا والله ويا مرحبا.. يا هلا والله اللي بتنور الحسا وبتنورنا في أسواق القرية حليمة الزين جعل دربها ما يشوف إلا الزين، الكنار والرز الحساوي والفقع بيقوم بلاش لعيون حليمة، هلا والله ويا مرحبا”.

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