ضحية ابتزاز إلكتروني في مصر: أختي استغلت وجودها بمنزلي وصورت ابنتي

كل الوطن – وكالات: قال طارق إبراهيم أحمد موسى من إحدى قرى شبين الكوم بمحافظة المنوفية المصرية، إنه فوجئ بأحد الجيران يستوقفه ويعتذر له ويبلغه بوجود صورة خادشة للحياء لابنته على مجموعة القرية.

وقال الأب ضحية الابتزاز الإلكتروني، إن شقيقته استغلت تواجدها بمنزله وصورت ابنته في غرفة نومها، دون حياء أو الأخذ بالاعتبار صلة الدم والأخوة.

وأكد أنه كان من الممكن أن يضيع ويضيع معه الأسرة بأي تصرف غير مسئول لإعادة حق ابنته ولكنه اختار طريق القانون.

وأضاف طارق إبراهيم أحمد موسى أنه يعيش في شقة بمنزل والدته المتوفية مع 5 من بناته، وأن والدته كتبت لكلا منهما شقة في المنزل، لكن شقيقته وزوجها يفتعلون المشكلات، واصفا سلوك زوج شقيقته بغير السوي، والذي كان سببا لفصله من الخدمة كخفير نظامي بوزارة الداخلية ولا يستأمن دخوله لمنزله في ظل وجود بناته وزوجته.

وأفاد بأنه تعرض للخداع من شقيقته بعدما حضرت إليه وأخبرته بطلاقها، إلا أنها كانت تدبر مكيدة له ولبناته.

وشدد على أنها كانت السبب في طلاق ابنته بعد أقل من شهرين من زفافها، بالإضافة إلى مضايقتها له وتحرير أكثر من محضر ضده، كما أنها ادعت كذبا بأنه اعتدى عليها بالضرب وتم الحكم عليه أول درجة لعدم الحضور بشهر سجنا وتمت تبرأته في ما بعد.

المصدر: موقع “القاهرة 24” المصري