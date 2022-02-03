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أسعار النفط تتجاوز 91 دولارا للبرميل لأول مرة منذ أكتوبر 2014

كل الوطن - فريق التحريرمنذ ساعتينآخر تحديث : الخميس 3 فبراير 2022 - 11:37 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
أسعار النفط تتجاوز 91 دولارا للبرميل لأول مرة منذ أكتوبر 2014

كل الوطن – وكالات: تجاوز سعر خام برنت، اليوم الخميس، 91 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ أكتوبر 2014، وفق ما أظهرته بيانات التداول.

وحافظت أسعار النفط على المسار الصعودي للسوق المبني على التوقعات بأن العرض سيستمر في التقلص، حتى بعد تمسك “أوبك+” بزيادات معتدلة في الإنتاج مقررة سلفا.

وكان تجمع “أوبك+” قد اتفق أمس الأربعاء على التمسك بالزيادات الشهرية البالغة 400 ألف برميل يوميا في إنتاج النفط، على الرغم من ضغوط كبار المستهلكين لزيادة الإنتاج بسرعة أكبر.

وعزز شح الإمدادات العالمية والتوتر السياسي العالمي أسعار النفط بنحو 15% منذ بداية العام.

المصدر: وكالات

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