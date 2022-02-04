عبد الله الثاني: أمن السعودية جزء لا يتجزأ من أمن الأردن والمنطقة

كل الوطن – وكالات: أكد الملك الأردني عبد الله الثاني أن أمن السعودية جزء لا يتجزأ من أمن الأردن، مؤكدا حرصه على تعزيز التعاون مع الرياض.

وأشار الملك عبد الله الثاني خلال لقائه رئيس مجلس الشورى السعودي عبد الله بن محمد آل الشيخ إلى متانة العلاقات الأخوية المتميزة التي تجمع الأردن والسعودية.

وأكد حرص الأردن على تعزيز التعاون مع السعودية في المجالات كافة، مشيدا بمستوى التنسيق القائم.

وجدد إدانته الاعتداءات الحوثية على السعودية، مشددا على أن أمن السعودية جزء لا يتجزأ من أمن الأردن والمنطقة.

المصدر: “عمون”