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مصر تهزم الكاميرون وتبلغ نهائي كأس الأمم الإفريقية

كل الوطن - فريق التحريرمنذ 3 دقائقآخر تحديث : الجمعة 4 فبراير 2022 - 12:53 صباحًا
كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
انفراد محمد صلاح بحارس مرمى الكاميرون
انفراد محمد صلاح بحارس مرمى الكاميرون

كل الوطن – وكالات: نجح المنتخب المصري في التأهل إلى نهائي بطولة كاس أمم إفريقيا لكرة القدم، على حساب نظيره الكاميروني، إثر فوزه بركلات الترجيح (3-1) في اللقاء الذي جمعهما يوم الخميس، بالعاصمة ياوندي.

ولم يتمكن أحد من هز شباك الأخر على مدار الشوطين الأصليين والإضافيين.

وحسم منتخب “الفراعنة” نتيجة المباراة “الحرب الكروية” لصالحه بركلات الترجيح بفضل حارس مرماه المتألق محمد أبو جيل الذي تصدى لكرتين، على ملعب “باول بيا ستاديوم” بالعاصمة الكاميرونية ياوندي.

وضرب المنتخب المصري موعدا في نهائي البطولة القارية، مع نظيره السنغالي المتأهل على حساب بوركينا فاسو بفوزه (3-1) في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأربعاء، على ملعب “أحمدو أهيدجو” في العاصمة الكاميرونية ياوندي.

بينما سيكتفي منتخب الكاميرون بالمنافسة على المركز الثالث في البطولة ضد نظيره منتخب بوركينا فاسو.

المصدر: RT

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