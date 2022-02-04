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شاهد.. المغرب: بدء الحفر اليدوي في إنتظار الوصول إلى الطفل ريّان

كل الوطن - فريق التحريرمنذ 8 دقائقآخر تحديث : الجمعة 4 فبراير 2022 - 1:09 صباحًا
كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي

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