بث مباشر.. لحظات تحبس الأنفاس.. اقتراب الوصول للطفل المغربي ريان الذي سقط في بئر عميق

كل الوطن – الرياض: نقلت وسائل الإعلام والصحف المغربية والعربية بثا مباشرا للحظة قبل إخراج الطفل ريان من البئر باقليم شفشاون.

وتواصل السلطات في المغرب منذ أكثر من 72 ساعة، جهودها لانتشال الطفل ريان الذي سقط داخل بئر عميق، شمالي البلاد، حيث تدخل العملية أخطر مراحلها بحسب المسئولين.

وأكد رئيس فرق الإنقاذ في منطقة غران القريبة من مدينة شفشاون شمال المغرب، أن عمليات الإنقاذ للطفل ريان دخلت مرحلة حساسة جدا ونهائية، محذرا من أن لدى فريق البحث مخاوف عدة من حدوث انهيارات للتربة قد تعيق عملية الإنقاذ، حسب فضائية “العربية”.

وأضاف عبد الهادي التمراني، رئيس لجنة تتبع إنقاذ الطفل ريان، أن “عمليات حفر حفرة موازية للبئر بلغت مع منتصف اليوم الجمعة 30 مترا”.

أفادت صحيفة هسبريس المغربية بدخول 3 أفراد من عناصر فرقة الإنقاذ لإخراج الطفل ريان من البئر، منهم خبير في حفر الآبار.

تواصل السلطات في المغرب منذ أكثر من 72 ساعة، جهودها لانتشال الطفل ريان الذي سقط داخل بئر عميقة، شمالي البلاد، حيث تدخل العملية أخطر مراحلها بحسب المسؤولين.

وأكد رئيس فرق الإنقاذ على الأرض في منطقة غران القريبة من مدينة شفشاون شمال المغرب على أن عمليات الإنقاذ دخلت مرحلة حساسة جدا ونهائية، محذرا من أن لدى فريق البحث مخاوف عدة من حدوث انهيارات للتربة قد تعيق عملية الإنقاذ، حسب فضائية “العربية”.

وجذبت قصة الطفل المغربي ريان، القابع في بئر منذ أيام بإقليم شفشاون شمال المغرب، تضامنا واسعا من الجزائريين الذين يتابعون محاولات إنقاذه وكلهم أمل في أن تنتهي محنته في أقرب وقت.

ورصدت روسيا اليوم؛ مشاركة عشرات صفحات التواصل الاجتماعي في الجزائر مقاطع الفيديو المباشرة التي تنقل عمليات الحفر لإنقاذ الطفل المغربي، حيث أظهرت تعليقات المتفاعلين تعاطفا كبيرا وتشجيعات لجهود فرق الإنقاذ.

وكتبت صحيفة لوموند الفرنسية: “الحل الوحيد: الحفر حول البئر لإنقاذ الطفل الذي أثار بقاءه تعاطفا وتضامنا هائلين على الشبكات الاجتماعية، حتى الجزائر المجاورة والمنافسة. تتابع البث المباشر للعديد من وسائل الإعلام المغربية دقيقة بدقيقة مئات الآلاف من مستخدمي الإنترنيت، معلقين على مصير الطفل”.