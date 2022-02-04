  1. الرئيسية
  2. »
  3. فنون ونجوم

مصر.. دعوى قضائية ضد فنانة مصرية لتسديد 33 مليون جنيه

كل الوطن - فريق التحرير4 فبراير 2022آخر تحديث : الجمعة 4 فبراير 2022 - 10:19 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
فنون ونجوم
مصر.. دعوى قضائية ضد فنانة مصرية لتسديد 33 مليون جنيه

كل الوطن – وكالات: كشفت الفنانة المصرية آيتن عامر عن دعوى قضائية مرفوعة ضدها بسبب مشاركتها في عملين خلال عام واحد.

وعبر حسابها على Twitter، تفاعلت آيتن عامر مع تعليق لأحد معجبيها وهو يطالب بجمع تبرعات لسداد ضرائب القيمة المضافة المفروضة عليها لترد بأنها مطالبة بتعويض قدره 33 مليون جنيه من قبل الشركة المنتجة لمسلسل “كوفيد 25” نظرا لأنها شاركت في عمل غيره بنفس العام.

وقالت آيتن عامر: “أنا مرفوع عليا قضية تعويض عشان اشتغلت مسلسل كوفيد مع عمل تانى فى نفس السنة و طالبين منى تعويض 33 مليون جنية ، شايلاكوا للكبيرة”.

وكتبت أيتن: “القضية دى ملهاش علاقة بالضرايب انا معنديش اى مشاكل معاهم و موقفى سليم جدا الحمد لله قصة التعويض بقا دى تخص عمل اشتغلت فيه و باذن الله حقى هيرجع بالقانون”.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

على مدار الساعة

فيديوهات

الاخبار العاجلة