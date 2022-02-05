متخصص في علم الأوبئة: السلالات الجديدة لكورونا ستكون أقل خطورة وأكثر عدوى

كل الوطن – وكالات: قال رئيس قسم علم الأوبئة في كلية الطب الحيوي في جامعة الشرق الأقصى الروسي الفيدرالية، ميخائيل شيلكانوف، إن السلالات الجديدة من فيروس كورونا ستكون أقل خطورة، ولكنها أكثر عدوى.

وأضاف شيلكانوفو أن هذا ما يؤكده ظهور متحور “أوميكرون”، وأوضح أنه “ليس من مصلحة أي طفيلي أن يقتل العائل (الفيروس الأصلي)، لذا فإن تطور فيروس كورونا سيستمر في هذا الاتجاه: كلما تراكمت الطفرات، زاد احتمال أن تكون أقل تسبب في الأمراض، وأقل عدوانية، ولكن مع احتمال أن يكون الفيروس أكثر عدوى”.

وأوضح أن هذا التطور نلاحظه حاليا مع متحور “أوميكرون”، الذي يتميز بسرعة الانتشار لكنه أقل خطورة من السلالات التي سبقته.

وأضاف أنه سيتم ملاحظة الاتجاه ذاته في المتغيرات الجينية اللاحقة لمسببات مرض “كوفيد-19”.

وقال إن هذا لا يعني أن “أوميكرون” آمن تماما، مشيرا إلى أن الخطر لا يزال قائما، لذلك لا يزال من الضروري التطعيم.

المصدر: نوفوستي