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شاهد.. نشر لقطات من أقرب نقطة في الجرف الذي تم حفره للوصول إلى الطفل ريان

كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : السبت 5 فبراير 2022 - 2:52 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
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نشرت وكالة المغرب العربي للأنباء لقطات من أقرب نقطة في الجرف الكبير الذي حفره فريق الإنقاذ للوصول للطفل ريان القابع في قعر بئر منذ يوم الثلاثاء الماضي.

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وتتواصل دون توقف جهود إنقاذ الطفل ريان، البالغ من العمر 5 سنوات، والذي سقط على عمق 32 مترا، في ثقب مائي بقرية اغران بجماعة تمروت بإقليم شفشاون يبلغ عمقه 60 مترا.

وفي وقت سابق، كشف مصدر مسؤول أن كاميرات المراقبة رصدت الطفل وهو يستلقي على جانبه داخل البئر. وقال إن فرق الإنقاذ يفصلها متر وثمانون سنتيمترا فقط للوصول إلى ريان، حيث تم الحفر 4 أمتار يدويا، إلى حدود الساعة العاشرة من صباح اليوم السبت، وباقي 180 سنتيمترا للوصول إلى الهدف.

المصدر: وكالات

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