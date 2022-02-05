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عاجل: طاقم طبي مختص بالإنعاش دخل إلى النفق لإنقاذ الطفل ريان العالق في البئر (فيديو)

كل الوطن - فريق التحريرمنذ 17 دقيقةآخر تحديث : السبت 5 فبراير 2022 - 6:31 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي

كل الوطن – وكالات: وصلت منذ قليل سيارة إسعاف إلى موقع النفق حيث تجري محاولات إنقاذ الطفل المغربي ريان، العالق داخل بئر بضواحي مدينة شفشاون منذ أيام.

وتنتظر سيارة إسعاف، بطاقم طبي يرأسه طبيب مختص في الإنعاش، خروج الطفل ريان الذي سقط في ثقب مائي بالقرب من منزله بمنطقة تمروت.

وفي وقت سابق، كشف مصدر مسؤول أن كاميرات المراقبة رصدت الطفل وهو يستلقي على جانبه داخل البئر. وقال إن فرق الإنقاذ يفصلها متر وثمانون سنتيمترا فقط للوصول إلى ريان، حيث تم الحفر 4 أمتار يدويا، إلى حدود الساعة العاشرة من صباح اليوم السبت، وباقي 180 سنتيمترا للوصول إلى الهدف.

المصدر: وكالات

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