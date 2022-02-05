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سفيرة السعودية لدى النرويج توجه “تنويها هاما” للمواطنين من حاملي تأشيرة شنغن

كل الوطن - فريق التحريرمنذ ساعتينآخر تحديث : السبت 5 فبراير 2022 - 11:15 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
محليات
سفيرة السعودية لدى النرويج توجه “تنويها هاما” للمواطنين من حاملي تأشيرة شنغن

كل الوطن – الرياض: وجهت آمال يحيى المعلمي، سفيرة السعودية لدى النرويج، “تنويها مهما” للسعوديين الراغبين في زيارة النرويج بالوقت الحالي، والحاملين لتأشيرة شنغن.

وكتبت السفيرة السعودية عبر حسابها على “تويتر”: “تنويه بخصوص الراغبين بزيارة النرويج في الفترة الحالية، رجاء الحرص على عدم الدخول الى النرويج مباشرة بفيزا شنغن من دولة أخرى دون المرور بالدولة مصدر الفيزا والبقاء فيها مدة 3 أيام على الأقل”.

وأضافت المعلمي أن هذه التنويه جاء “حرصا على عدم تعرضكم للتوقيف في المطار والمسائلة وقد لا يسمح بالدخول”.

يذكر أن الحكومة النرويجية أعلنت مطلع فبراير الجاري رفع معظم الإجراءات الاحترازية الخاصة بكورونا وعودة الحياة لطبيعتها، عدا ارتداء الكمامة في الأماكن التي يتعذر الالتزام فيها بالتباعد وفي وسائل النقل العام.

المصدر: “تويتر”

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