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بعد إخراجه من البئر.. بيان رسمي مغربي يؤكّد وفاة الطفل ريّان

كل الوطن - فريق التحريرمنذ ساعتينآخر تحديث : الأحد 6 فبراير 2022 - 12:12 صباحًا
كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
بعد إخراجه من البئر.. بيان رسمي مغربي يؤكّد وفاة الطفل ريّان

كل الوطن – وكالات: أفادت السلطات المغربية، مساء السبت، بوفاة الطفل ريان الذي ظل عالقا في بئر بمدينة شفشاون لأيام.

وجاء في بيان الديوان الملكي المغربي أنه “على إثر الحادث المفجع الذي أودى بحياة الطفل ريان اورام، أجرى صاحب الجلالة الملك محمد السادس اتصالا هاتفيا مع السيد خالد اورام، والسيدة وسيمة خرشيش والدي الفقيد، الذي وافته المنية، بعد سقوطه في بئر”.

وكانت فرق الإنقاذ المغربية انتشلت الطفل مساء السبت دون توضيحات من لجنة الإنقاذ.

المصدر: وكالات

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