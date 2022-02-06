مدير مكتب ولي العهد الأمير بن سلمان ينشر صورة الطفل ريان ويعلق

كل الوطن – الرياض: أعرب بدر عساكر، مدير مكتب سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، عن تعازيه لوفاة الطفل المغربي ريان، إثر سقوطه في بئر وبقائه فيها لأيام، على الرغم من المحاولات الحثيثة لإنقاذه.

وعلى حسابه في “تويتر”، قال بدر عساكر، مدير المكتب الخاص لولي العهد السعودي، معلقا على صورة للطفل ريان: “قصة الطفل “ريان” تعبر عن عمق المشاعر الإنسانية التي توحدت من جميع الأشقاء العرب وشعوب العالم..خالص العزاء والمواساة لأسرة الطفل “ريان” وللشعب المغربي الشقيق..إنا لله وإنا إليه راجعون”.

قصة الطفل “ريان” تعبّر عن عمق المشاعر الإنسانية التي توحّدت من جميع الأشقاء العرب وشعوب العالم. خالص العزاء والمواساة لأسرة الطفل “ريان”

وللشعب المغربي الشقيق 🇸🇦🇲🇦 إنا لله وإنا إليه راجعون pic.twitter.com/m8BuEkT3s1 — بدر العساكر Bader Al Asaker (@Badermasaker) February 5, 2022

من جهتها، قالت السفارة السعودية في المغرب عبر تغريدة لها على موقع “تويتر”: “ببالغ الحزن والأسى نعزي أسرة الطفل ريان والقيادة المغربية والشعب المغربي الشقيق في وفاة المغفور له، ونشيد بالجهود الكبيرة التي بذلتها السلطات المغربية في سبيل إنقاذه. نسأل الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، إنا لله وإنا إليه راجعون”.