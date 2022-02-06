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جريمة بشعة تهز الشارع اليمني.. والسبب صادم!

كل الوطن - فريق التحريرمنذ 28 دقيقةآخر تحديث : الأحد 6 فبراير 2022 - 6:15 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادث
جريمة بشعة تهز الشارع اليمني.. والسبب صادم!

كل الوطن – وكالات: أقدم رجل يمني على ذبح ابنه الصغير وفصل رأسه عن جسده، في قرية لكمة لشعوب بمحافظة الضالع في اليمن.

وقتل الطفل البالغ من العمر 3 سنوات، صباح أمس الخميس، بآلة الحصاد اليدوية (شريم إو المنجل) في أحد الحقول الزراعية بالمنطقة.

وأفادت مواقع محلية نقلا عن سكان المنطقة، بأن عددا من الأهالي هرعوا إلى المنطقة بعد سماعهم بارتكاب الجريمة، ونقلوا جثة الطفل إلى ثلاجة أحد مشافي المدينة، مرجحين أن دوافع الجريمة البشعة خلافات سابقة بين الأب وزوجته والدة الطفل الضحية.

من جهته، برر الأب القاتل فعلته النكراء بأنه يريد تأديب زوجته، وأوضحت مصادر أن أهالي المنطقة ألقوا القبض عليه وسلموه إلى إدارة أمن المحافظة. وسط استنكار واسع ومطالبة بمحاكمته.

المصدر: وسائل إعلام يمنية

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