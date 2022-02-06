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وزارة البيئة والمياه السعودية: ردم وتحصين 2450 بئرًا مهجورة كمرحلة أولى

كل الوطن - فريق التحريرمنذ 17 دقيقةآخر تحديث : الأحد 6 فبراير 2022 - 6:29 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
محليات
وزارة البيئة والمياه السعودية: ردم وتحصين 2450 بئرًا مهجورة كمرحلة أولى

كل الوطن – الرياض: أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن ردم وتحصين 2450 بئرًا مهجورة في المرحلة الأولى، مشيرة إلى أنها تواصل العمل على ردم بقية الآبار المكشوفة.

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وأكدت “البيئة والمياه” في بيان عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن المشروع يأتي لضمان سلامة عابري الطرق والمتنزهين، والحد من تلوث طبقات المياه الجوفية.

وعن آلية التنفيذ، أوضحت أنها تكون من خلال لجنة لكل منطقة لحصر الآبار المهجورة، وتحديد الإجراءات والضوابط التي تضمن توفير السلامة.

وأشارت الوزارة إلى أنها أنهت الوزارة المرحلة الأولى من المشروع وجار التنسيق مع اللجان المشتركة في الجهات ذات العلاقة لبدء المرحلة الثانية.

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