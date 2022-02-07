السعودية.. فصل موظف قال لعميلة “يا حبيبتي”

كل الوطن – الرياض: فصل موظف بخدمة عملاء إحدى الشركات العاملة في المملكة العربية السعودية، بعد أن قال لعميلة خلال اتصال هاتفي “يا حبيبتي”، حسبما أفادت وسائل إعلام سعودية.

وحسب صحيفة “المرصد” السعودية، دفعت الواقعة العميلة إلى رفع دعوى قضائية ضد الموظف، بسبب ما قاله.

وقال المحامي تركي آل حصوصة، في مداخلة بقناة “الرسالة” السعودية: “هذا الشاب يشتغل كول سنتر في شركة كبيرة بالمملكة العربية السعودية، وفي إحدى المرات اتصلت به عميلة، الشاب كان يستخدم مصطلحات لطيفة وجميلة، وفي بعض الأحيان مصطلحات ما تقال الصراحة في عمل، مثل يا حبيبتي يا حياتي يا عمري”.

بسبب كلمة.. عميلة تقاضي أحد أفراد خدمة العملاء.. اعرف القصة مع تركي آل حصوصه#تواصل_الرسالة#الرسالة@tq_turkipic.twitter.com/wIfgMELjYh — قناة الرسالة (@alresalahnet) February 5, 2022

وأشار المحامي إلى أن “عميلة اتصلت على الموظف ولم تحصل على خدمة جيدة، وانزعجت من ذلك، واشتكت لزوجها أن الموظف تحرش بها وقال لها يا حبيبي، يا حياتي، يا قلبي”، مضيفا: “الزوج اشتكى الموظف إلى الشرطة وتمت إحالة الملف للنيابة العامة التي تواصلت مع الشركة وبعد الرجوع للتسجيلات وجدوه قال تلك الكلمات”.

وأوضح أن “القضية تحولت إلى قضائية جنائية وطالبت المدعية بالحق الخاص، فيما قامت الشركة بفصل الموظف بسبب الشوشرة”.

وأثارت الواقعة جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، وانقسم النشطاء بين مدافع ومنتقد لما قام به الموظف.

وقالت إحدى المغردات إن “احسنوا الظن يا جماعة… الكلمة عفوية وغير مقصودة”.

احسنوا الظن ي جماعه مرات ترا تجي الكلمه عفويه اي شي ممكن يمر بهالموقف فجأه بيقول كلمه وينطق كلمه ثانيه غير مقصوده ليش قطع الارزاق بسهوله هذي استفسروا شوي التمس الأخاك سبعين عذراً مرات حتي بعض البنات يقولون كلمه غير مقصوده الواحد يحسن الظن شوي🤦‍♀️ — A (@A_bentq84) February 2, 2022

فيما انتقد مغرد آخر استخدام مثل هذه المصطلحات، وقال إنها “كلمات جديدة على المجتمع العربي الأصيل.. يا حبيبي ياقلبي يا روحي لا تليق أن تكون لغة تواصل بين الناس”.

كلها كلمات جديده على المجتمع العزبي الاصيل

ياحبيبي ياقلبي ياروحي يا يا يا .. لاتليق ان تكون لغة تواصل بين الناس فهي خصيصا للمتزوجين والبعض منهم مو كلهم .

الله يرحم زماننا لو تقولها لرجال رحت فيها ولا تقال ابدا للبنات في زمننا .

كل شي له حدود . — مواطن (@3days75522462) February 2, 2022

المصدر: صحيفة “المرصد” + مواقع التواصل الاجتماعي