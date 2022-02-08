مواطن سعودي يروي قصة تعرضه لصدمة بسبب زوجته بعد استيقاظه من غيبوبة 6 أشهر (فيديو)

كل الوطن – الرياض: قصة مثيرة رواها مواطن سعودي لبرنامج “بعد المنتصف”، حول دخوله في غيبوبة لأشهر، وتفاجئه من خلع زوجته له وزواجها من شخص آخر.

وفي التفاصيل، روى المواطن الذي اختار اسما مستعار “هدوء”، عبر اتصال هاتفي تفاصيل الموقف الذي حصل معه، وأشار إلى أنه “تنازل عن وظيفته بغية الانتقال مع زوجته إلى مدينة أخرى معها”، لافتا إلى أنه “تعرض لحادث، وبقي في غيبوبة لمدة 6 أشهر، وبعد أن صحي، وبدأ يسترجع ذكرياته، انصدم بأن زوجته قدمت دعوى خلع بحقه، بحجة أنه متوفي دماغيا”.

وأضاف المواطن: أن لديه معاناة من الآلام والمشاكل التي مر بها، وأنه بعد نحو شهر من استفاقته من الغيبوبة اكتشف خلعه، وأنه دخل في صدمة قوية بسبب ذلك، ولم تعد لديه ثقة بأحد”.

المصدر: “mbc_fm”