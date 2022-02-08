السعودية والولايات المتحدة تبحثان “تعزيز أمن الشرق الأوسط ووقف انتهاكات الحوثيين”

كل الوطن – الرياض: أجرى وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الاثنين، محادثات في الرياض مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى بالإنابة، يائيل لامبرت.

وذكرت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، أن اللقاء جرى خلاله “استعراض العلاقات الاستراتيجية والتاريخية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وسبل تعزيزها في كافة مجالات التعاون والتنسيق المشترك”.

وأضاف البيان أن الجانبين ناقشا “العديد من القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وجهود إرساء دعائم السلام التي يبذلها البلدان الصديقان بالمنطقة والعالم”.

كما بحث بن فرحان ولامبرت “الجهود المشتركة لمحاربة الإرهاب والتطرف بأشكاله وصوره كافة، بالإضافة إلى مناقشة الجهود المشتركة بشأن وقف انتهاكات مليشيا الحوثي الإرهابية بحق الإنسان اليمني، التي تقوم بتعطيل الحل السياسي والتنمية في اليمن الشقيق”.

وسبق أن كشفت وكالة “أسوشيتد برس” أن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تدرس فرض عقوبات جديدة على جماعة “أنصار الله” الحوثية وقادتها في اليمن ردا على تصعيدها الهجمات على السعودية والإمارات.

المصدر: RT