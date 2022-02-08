  1. الرئيسية
  2. »
  3. عربي ودولي

اتصال هاتفي بين وليّ العهد بن سلمان ورئيس وزراء سنغافورة

كل الوطن - فريق التحريرمنذ 5 دقائقآخر تحديث : الثلاثاء 8 فبراير 2022 - 11:03 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
اتصال هاتفي بين وليّ العهد بن سلمان ورئيس وزراء سنغافورة

كل الوطن – واس: أجرى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا، برئيس الوزراء السنغافوري، لي هسين لونغ.

وبحسب وكالة الأنبار السعودية “واس”، جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات وسبل تطويرها.
كما تم استعراض الفرص الواعدة ضمن أعمال اللجنة السعودية السنغافورية المشتركة.

المصدر: “واس”

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

على مدار الساعة

فيديوهات

الاخبار العاجلة