مصادر إعلامية: انفجار كبير في أبو ظبي

كل الوطن – وكالات: أفادت وكالة الأنباء الإماراتية بأن فرق هيئة أبو ظبي للدفاع المدني “سيطرت على حريق ناتج عن انفجار أسطوانة غاز” في بناية بشارع حمدان بالمدينة.

وأوضحت الهيئة أن “الفرق المختصة قامت بإخماد الحريق وإخلاء البناية احترازيا والسيطرة على الموقف”.

وأضافت أنه “لم ينتج عن الحادث أي إصابات”، مؤكدة أن جميع الفرق المعنية “تتعامل مع الموقف بشكل مباشر وتدعو الجمهور الكريم إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وتجنب تداول الإشاعات والمعلومات غير الصحيحة”.

NEW – reports of 1, possibly 2 explosions in #AbuDhabi. Large police & emergency response presence outside one tower that some in the area say may have been hit by a rocket. pic.twitter.com/6knk1X2kLv — Charles Lister (@Charles_Lister) February 8, 2022

وأظهر فيديو متداول انتشارا كثيفا لقوات الأمن والإطفاء وتوقف حركة المرور في أحد شوارع أبوظبي.

وكانت العديد من المصادر الإعلامية أفادت بوقوع انفجار كبير في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، مساء الثلاثاء، فيما تم تداول مقطع فيديو يسمع فيه دوي انفجار ويظهر اشتعال حريق في أحد بنايات المدينة.

وقالت صحيفة “ميرور” البريطانية إن فرق الطوارئ سارعت للتدخل بشأن “ما يبدو أنه حريق بمبنى في وسط مدينة أبو ظبي، فيما ادعى البعض إطلاق صاروخ وسط مخاوف من هجوم إرهابي”.

المصدر: “وام” + “ميرور”