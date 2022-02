مصادر إعلامية: انفجار كبير في أبو ظبي

كل الوطن – وكالات: أفادت وكالة الأنباء الإماراتية بأن فرق هيئة أبو ظبي للدفاع المدني “سيطرت على حريق ناتج عن انفجار أسطوانة غاز” في بناية بشارع حمدان بالمدينة.

وأوضحت الهيئة أن “الفرق المختصة قامت بإخماد الحريق وإخلاء البناية احترازيا والسيطرة على الموقف”.

وأضافت أنه “لم ينتج عن الحادث أي إصابات”، مؤكدة أن جميع الفرق المعنية “تتعامل مع الموقف بشكل مباشر وتدعو الجمهور الكريم إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وتجنب تداول الإشاعات والمعلومات غير الصحيحة”.

NEW – reports of 1, possibly 2 explosions in #AbuDhabi. Large police & emergency response presence outside one tower that some in the area say may have been hit by a rocket. pic.twitter.com/6knk1X2kLv

