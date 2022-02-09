10 أسئلة سألها البشر على محرك بحث غوغل لا يمكن أن يسألها أي شخص طبيعي!

كل الوطن – وكالات: في الرابع من سبتمبر 1998، أي قبل 20 عاما، ولد محرك البحث الشهير على الإنترنت “غوغل” وأصبحت “بوابة” الناس إلى المعلومات والصور وغيرها.

تعود انطلاقة الشركة إلى العام 1995 عندما التقى الطالبان في كلية علوم الكمبيوتر في جامعة ستانفورد بكاليفورنيا لاري بيج وسيرغي برين.

وفي يناير 1996، بدأ بايج وبرين، بينما كانا في مرحلة التخرج، العمل على برنامج “باكرب”، وهو محرك البحث الذي يشكل أساس محرك البحث “غوغل”، الذي اعتمد في العام التالي، مع العلم أن “غوغل”

تسمية خاطئة لكلمة “غوغول” التي تعني حسابيا 1 يليه 100 صفر، ولاحقا، دخلت مفردة غوغل في قاموس اللغة الإنجليزية، وباتت لها مشتقات وأصبحت فعلا.

وفي سبتمبر 1998، بدأ العمل رسميا في “غوغل” من كراج في سانتا مارغريتا بكاليفورنيا، وفي فبراير 1999، انتقل مقر الشركة إلى بالو ألتو ثم انتقل إلى ماونتن فيو في الولاية نفسها.

عام 2000، أصبح “غوغل دوت كوم” أكبر محرك بحث في العالم، وبدعم من المستثمرين، بلغ عدد صفحات غوغل مليار صفحة، وبالتالي أصبحت أكبر محرك بحث في ذلك الوقت، ويستخدمه أكثر من نصف سكان العالم ممن لديهم اتصال مع الإنترنت.

يخطر في بال كثير من الناس ان يسألوا محرك البحث في غوغل أسئلة تعجزية، وتكون في الغالب مضحكة ، وربما سخيفة،

يُعتبر محـ.ـرك البحث جوجل المـ.ـصدر الأول للمعلومـ.ـات بالنسبة للغالبـ.ـية العُظمى من مسـ.ـتخدمي الإنتـ.ـرنت!

ففي كـ.ـل ثانية تقريبًا، يتعامـ.ـل محرّك البحث مـ.ـع حوالي 40 ألف عـ.ـملية بحث. وحيـ.ـث أن 75% تقريبًا من متصـ.ـفّحي الإنترنت يسـ.ـتخدمون هواتفهم الذكـ.ـية لأجل ذلك

فإن طـ.ـرح السؤال على جوجـ.ـل قبل أي شـ.ـخص آخر هو أسـ.ـهل الطُرق للحصـ.ـول على إجابات!

وحـ.ـيث أن Google أثبت نجاـ.ـحه في معظم المـ.ـرّات في توفير إجابات منطـ.ـقية تستند إلى أُسـ.ـس علمية دقـ.ـيقة، لكن ذلك لا يعني أنـ.ـه كان بعيدًا عن الأسـ.ـئلة الغريبة التي قلّما يُفـ.ـكّر بها الشخص الطبـ.ـيعي!

صحيفـ.ـة Mirror البريطانـ.ـية ذكرت أطرف الأسئـ.ـلة وأكثرها غرابة التـ.ـي تلقّاها Google من مستـ.ـخدمين فضولهم تعـ.ـدّى المعقول!

أغرب 10 سـ.ـؤالًا بحث عنه مسـ.ـتخدموا جوجل من قـ.ـبل! تم تحديـ.ـث المقال وإضـ.ـافة 10 أسئلة أخرى

1- هل يصـ.ـيح الديك لأنه يحـ.ـب ذلك؟

2- كم عدد أصـ.ـابع حيوان وحيـ.ـد القرن؟

3- لماذا يُوجـ.ـد الوجه في الرأس وليـ.ـس بمكانٍ آخر من الجـ.ـسم؟

4- لماذا طـ.ـعم الخيار كالـ.ـشامبو؟

5- ما هو متوسّـ.ـط وزن دب البـ.ـاندا؟

6- ما هو طـ.ـول السباجيـ.ـتي؟

7- كيف يُمكـ.ـن أن أُصبح أطـ.ـول؟

8- هل تأثير مانـ.ـديلا يُؤكّد وجود كـ.ـون موازٍ؟

9- هل تستطـ.ـيع طائرات الهليكوبتر التـ.ـحليق بالمقلوب؟

10- ما هو عمـ.ـر ذبابة “مايو فـ.ـلاي” ؟

11- كيف أحـ.ـصل على عملية زراعـ.ـة دمـ.ـاغ لزوجي؟

12- من أطلـ.ـق الكلاب في الخـ.ـارج؟

13- ما هي نسـ.ـبة الأشخاص الـ.ـذين رأوا أشـ.ـباحًا؟

14- ما هي الـ.ـنكتة الأكثر إضـ.ـحاكًا على الإطـ.ـلاق؟

15- أين مـ.ـفاتيحي؟

16- كيف تـ.ـنظّف الزرافة أذنـ.ـيها؟

17- لماذا لا تلتـ.ـصق أرجل البـ.ـط بالثلج؟

18- أين يُمكـ.ـنني العثور على الـ.ـذهب؟

19- ماذا يـ.ـحدث للأرجـ.ـل المزيّفة القـ.ـديمة؟

20- كيف يُمكـ.ـنني صناعة آلة الزمـ.ـن؟

تبقى هـ.ـذه الأسئلة جزء يسـ.ـير من أغرب عمـ.ـليات البحث التي أجـ.ـراها مستخدمو الإنتـ.ـرنت على محرّك جـ.ـوجل من قبل.