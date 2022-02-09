قوانين علم التغذية التي تطيل العمر

كل الوطن – وكالات: أعلن الأكاديمي فيكتور توتيليان، المدير العلمي لمركز البحوث الفدرالية للتغذية والتكنولوجيا الحيوية وسلامة الأغذية، أن التقيد بقانونين علم التغذية، يسمح بالعيش فترة أطول وبنشاط .

ويشير الأكاديمي في حديث لراديو “سبوتنيك” إلى أن عوامل عديدة تؤثر في طول عمر الإنسان، والتغذية هي أحد أهم العوامل. لذلك لكي نعيش فترة أطول، يجب تناول أطعمة تفي على الأقل بمتطلبات قانونين من قوانين علم التغذية.

ويقول، “القانون الأول، هو قانون تناسب كمية الطاقة التي نحصل عليها من الغذاء والسعرات الحرارية وكمية الطاقة التي ننفقها. أي من المهم الحصول من الطعام على كمية طاقة تعادل الكمية التي ننفقها. وللعيش فترة أطول وبنشاط، علينا التقيد بهذا القانون. لأنه إذا حصل الشخص على كمية طاقة أقل مما يحتاج سوف يفقد من وزنه، وينحف جسمه. وإذا حصل على أكثر من حاجته سوف يزداد وزنه، ما يؤدي إلى إصابته بأمراض مختلفة في مقدمتها أمراض القلب والأوعية الدموية”.

ويضيف أن القانون الثاني هو تناسب التركيب الكيميائي للنظام الغذائي مع احتياجاتنا الفسيولوجية للمواد البيولوجية النشطة.

ويقول، “نحتاج حوالي 200 مركب كيمائي منها 30-40 لا يمكن الاستغناء عنها أبدا. فإذا كانت هذه المركبات موجودة في جسم الإنسان، فهو بصحة جيدة، وإذا لم تكن فهو مريض. هذه المركبات هي الفيتامينات والعناصر المعدنية والعناصر الدقيقة وغيرها وكذلك الأحماض الأمينية. ومن المهم الاهتمام بنسبة البروتينات في النظام الغذائي”.

ويضيف، مع التقدم بالعمر يجب تغيير النظام الغذائي ليكون سهل الهضم، ولكن في نفس الوقت يجب أن يكون متكاملا.

المصدر: نوفوستي