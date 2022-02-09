  1. الرئيسية
  2. »
  3. عربي ودولي

السعودية تعيد فتح معبر الدرة مع الأردن أمام الركاب

كل الوطن - فريق التحريرمنذ 3 ساعاتآخر تحديث : الأربعاء 9 فبراير 2022 - 6:03 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
السعودية تعيد فتح معبر الدرة مع الأردن أمام الركاب

كل الوطن – وكالات: أعيد فتح معبر الدرة الحدودي، بين الأردن والسعودية، أمام حركة الركاب والشاحنات والبضائع، بعد انتهاء أعمال الصيانة في الجانب السعودي.

وقال الناطق الإعلامي باسم وزارة النقل الأردني، علي عضيبات، إن الجهات المختصة في السعودية أعلنت عن فتح معبر الدرة الحدودي أمام حركة الركاب والشاحنات والبضائع، بعد انتهاء أعمال الصيانة في الجانب السعودي.

وأكد، أن المعبر جاهز حاليا لاستقبال جميع المسافرين والمستوردين والمصدرين، وذلك ابتداء من اليوم الاربعاء، مشيرا إلى أنه بإمكان الاردنيين والسعوديين التوجه الى المعبر.

وأضاف أن وزارة النقل الأردنية تنسق مع كافة الجهات العاملة على معبر الدرة لتقديم كافة التسهيلات للركاب والشاحنات التي تستخدم المعبر.

المصدر: “عمون”

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

على مدار الساعة

فيديوهات

الاخبار العاجلة