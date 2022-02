علماء يطورون “نافذة ذكية” تمتص الحرارة شتاء وتعكسها صيفا

كل الوطن – وكالات: وابتكر العلماء في جامعة بيتسبرغ “تقنية الزجاج الذكي” الرقيقة للغاية التي يمكن أن تغطي النوافذ الموجودة في المنزل، لتمتص الحرارة في الشتاء وتعكسها في الصيف، كبديل موفر للطاقة للتدفئة المركزية وتكييف الهواء.

وتشير الدراسة إلى أن التقنية الجديدة مصنوعة من “كومة بصرية” من المركبات الكيميائية، بحيث يمكن للزجاج أن يغير ترتيبه الذري إما ليعكس أو ليمتص الضوء من الشمس حسب الفصول.

Smart window that absorbs heat in winter and reflects it in summer could reduce energy use by 34%

