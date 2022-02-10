حادثة مروعة تهز سورية.. والضحية طفل معاق

كل الوطن – وكالات: في جريمة بشعة هزت سوريا، أقدم أب بلا رحمة في مدينة درعا على قتل طفله من ذوي الاحتياجات الخاصة الذي يبلغ 12 عاما، الخميس الماضي، على يد والده الذي حبسه وعذبه بآلات حادة، مما أدى إلى وفاته، بينما حاول التستر على الجريمة. وفق ما أوردت صحف محلية.

في التفاصيل، فإن الطفل محمد عبد الله الذياب، المقيم في مدينة الصنمين في الريف الشمالي من درعا لقي مصرعه نتيجة تعذيب والده له وضربه بأدوات حادة وحبسه.

وأفادت مواقع محلية بأن الأب -عامل نظافة- لا يزال حرا طليقا منذ وقوع الجريمة ولم تحاسبه أو تحتجزه الجهات الأمنية المختصة حتى اللحظة.

كما أن الأب قام بحبس ابنه في غرفة صغيرة لعدة أيام “وضربه بشكل مباشر على رأسه وبطنه بأدوات صلبة” وأنّ أهالي الحي عندما علموا بحبس وتعذيب الابن، تحدثوا معه لكن كان رده: “هذا ابني وأنا حر فيه، ولا أسمح لأحد بالتدخل في شؤون منزلي”.

فيما ذكر ناشطون أن إساءة الأب لابنه بدأت منذ أن “كان بعمر سنتين، مما تسبب له بنوبات إغماء وحالة هستيرية كان يعاني منها الطفل بسبب سوء المعاملة والتغذية وكان يهرب إلى القرى المجاورة خوفا من والده”.

الغريب، أنه في الرابع من فبراير، أي غداة وفاة الطفل، أعلن الأب عن وفاة ابنه وغسله ودفنه بشكل رسمي دون إعلان الأسباب، لكن عندما تكشف أمره لاذ بالفرار. وفق العربية نت

بعد أن ضج الوسط الفني بخبر انفصالها عن زوجها منذ شهرين وظهورها حليقة الرأس، فجر منظّم الحفلات المصري يوسف دندش، صباح اليوم الأربعاء، مفاجأة مدوية، معلناً عودة الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب إلى طليقها الفنان حسام حبيب.

وقال في تصريح صحافي، إن صاحبة “آه ياليل” عادت منذ أيام إلى طليقها، مضيفا أنه حاول التواصل معها قبل أيام وفوجئ بأن حسام هو الذي ردّ على هاتفها، حيث وجه مباركته وتحيته لهما على تصالحهما، واصفا إياهما بالصديقين العزيزين.

بدورها، أكدت الإعلامية المصرية بسمة وهبة خبر عودة الثنائي، حيث نشرت صورة تجمع الزوجين وكتبت عليها “عودة شيرين عبد الوهاب إلى حسام حبيب”، وعلّقت على الصورة بقولها: “كنت متأكدة إنها زوبعة بفنجان، وكنت متأكدة إن الاتنين بيعشقوا بعض، فكنت متأكدة إنهم حيرجعوا لبعض… ألف مبروك شيرين وحسام”.