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بعد مأساة “ريان” المغربي .. السعودية تردم آلاف الآبار المهجورة

كل الوطن - فريق التحريرمنذ 3 دقائقآخر تحديث : الخميس 10 فبراير 2022 - 2:31 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
محليات
بعد مأساة “ريان” المغربي .. السعودية تردم آلاف الآبار المهجورة

كل الوطن – الرياض: أعلنت السعودية، ردم 2450 بئرا مهجورة في جميع مناطق المملكة، وذلك بعد أيام على وفاة الطفل المغربي ريان، الذي علق في بئر لمدة خمسة أيام.

وقالت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية على حسابها في “تويتر”، إنها “تمكنت من ردم 2450 بئرا مهجورة في جميع مناطق المملكة وتحصينها، وذلك ضمن الرحلة الأولى من مشروعها لردم الآبار”.

وأكدت أن الهدف من ردم الآبار، هو تأمين سلامة عابري الطرق والمتنزهين، والحد من تلوث طبقات المياه الجويفية.

المصدر: RT

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