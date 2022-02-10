سبب وتوقيت اتصال بايدن بالملك سلمان يثير تفاعلا

كل الوطن – متابعات: نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مع الاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس الأمريكي، جو بايدن مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مساء يوم الأربعاء.

والتفاعل الأبرز كان حول أسباب وتوقيت الاتصال وبين تكهنات حول ما يقف خلف هذا الاتصال، على الرغم من أن البيت الأبيض، قال في بيان، إن الرئيس الأمريكي تحدث، مع الملك سلمان بن عبد العزيز لمناقشة التطورات الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الهجمات التي يشنها الحوثيون بدعم من إيران ضد أهداف مدنية في المملكة العربية السعودية.

ومن بين ما تداوله الناشطون عبر “تويتر” إنه “مهما اختلفت الإدارات الأمريكية ومهما غرد بايدن بعيدا، مردهم إلى السعودية البلد الأهم في المنطقة، والذي بمساعدته تضمن استقرار أمن المنطقة والعالم”.

الاتصال بين #الملك_سلمان وبايدن شدد على أهمية تعزيز الشراكة بما يخدم أمن المنطقة والعالم. مهما اختلفت الإدارات الأمريكية ومهما غرد بايدن بعيداً، مردهم إلى #السعودية البلد الأهم في المنطقة، والذي بمساعدته تضمن استقرار أمن المنطقة والعالم 🇸🇦🇸🇦🇸🇦#أحمد_مازن — Ahmad Mazen (@AhmadMazen93) February 9, 2022

كما رجح آخرون بأن أحد محاور الإتصال بين الجانبين كان حول مشاكل الطاقة واستقرار إمداداتها.

اليوم وكل يوم أكاد ألامس الجوزاء فخرًا بقيادة عظيمة وأنا أتذكر ما قاله الخبير السياسي الأمريكي مكاني مخاطبًا بايدن لحل مشاكل الطاقة تعرف ماذا تفعل .#السعودية_العظمىpic.twitter.com/3ECvrcBEvA — منذر آل الشيخ مبارك (@monther72) February 9, 2022

هذا ونشر إعلامي في صحيفة “سبق” السعودية، صورة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وهو يصافح الرئيس الصيني شي جين بينغ، وقال إن “هذا من جعل بايدن يتصل على ابونا”.