  1. الرئيسية
  2. »
  3. محليات

السعودية.. إزالة 281 عقارا في مدينة مكّة

كل الوطن - فريق التحريرمنذ 4 ساعاتآخر تحديث : الخميس 10 فبراير 2022 - 9:28 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
محليات
السعودية.. إزالة 281 عقارا في مدينة مكّة

كل الوطن – فريق التحرير: أزالت السلطات السعودية 281 عقارا من منطقة قوز النكاسة بمدينة مكة، في إطار مشروع تطوير المدينة.

ووفق صحيفة “عكاظ” السعودية فإن “ما تمت إزالته هو 281 عقارا في حين يستهدف مشروع التطوير إزالة 673 عقارا في الفترة الأولى من خطة أعمال المرحلة الثانية من مشروع التطوير”.

وحسب للخطة الموضوعة للتطوير ستستمر تلك المرحلة 10 أسابيع لتتم كاملة ويزال العدد المستهدف من العقارات.

وستمثل الفترة الأولى من المرحلة الثانية للتطوير إزالة ما يبلغ 80000 م2، وذلك ضمن مساحة تمت إزالتها إلى الآن بلغت قرابة 27106 م2.

المصدر: صحيفة “عكاظ”

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

على مدار الساعة

فيديوهات

الاخبار العاجلة