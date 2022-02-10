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التحالف العربي: تدمير 12 آلية عسكرية تابعة للحوثيين في مأرب وحجة

كل الوطن - فريق التحريرمنذ 3 ساعاتآخر تحديث : الخميس 10 فبراير 2022 - 10:40 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
التحالف العربي: تدمير 12 آلية عسكرية تابعة للحوثيين في مأرب وحجة

كل الوطن – وكالات: أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، اليوم الخميس، تدمير 12 آلية عسكرية، وتسجيل خسائر بشرية بصفوف جماعة الحوثي في مدينتي مأرب وحجة باليمن.

وأكد التحالف في بيان: “تدمير 12 آلية عسكرية وتسجيل وخسائر بشرية بصفوف الميليشيا” مشيرا إلى: “تنفيذ 18 استهدافا ضد الحوثيين في مأرب وحجة خلال الـ 24 ساعة الماضية”.

وتقود السعودية منذ مارس 2015 التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، والتي تحارب قوات الحوثيين، الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء منذ العام 2014.

المصدر: واس

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