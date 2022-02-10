  1. الرئيسية
  2. »
  3. عربي ودولي

مصر تُدين الهجوم الجديد على مطار أبها وتؤكّد تضامنها مع السعودية ضدّ الحوثيين

كل الوطن - فريق التحريرمنذ ساعة واحدةآخر تحديث : الخميس 10 فبراير 2022 - 11:11 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
مصر تُدين الهجوم الجديد على مطار أبها وتؤكّد تضامنها مع السعودية ضدّ الحوثيين

استنكرت مصر الهجوم الجوي الجديد الذي تعرض له اليوم الخميس مطار أبها الدولي جنوب غربي السعودية.

وأعربت الخارجية المصرية في بيان لها عن بالغ إدانتها لمواصلة ميليشيا الحوثي هجماتها الإرهابية باتجاه أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وتطرق البيان إلى هجوم اليوم الذي أسفر عن إصابة 12 مدنيا على الأقل، مؤكدا: “تجدد مصر رفضها التام لهذه الأعمال الإرهابية الدنيئة التي تمثل تهديدا صريحا لأمن واستقرار السعودية وانتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي، فضلا عما تشكله من تقويض لحرية الملاحة الجوية وسلامة المدنيين”.

وأبدت مصر “تضامنها الكامل مع السعودية فيما تتخذها من إجراءات لصون أمنها واستقرارها ضمان سلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، متمنية الشفاء العاجل إلى المصابين جراء هجوم اليوم”.

وأعلن التحالف العربي بقيادة السعودية اليوم عن اعتراض الدفاعات السعودية طائرة مسيرة أطلقت باتجاه مطار أبها وسقوط شظاياها في محيط المطار، ما تسبب في وقوع تلك الإصابات.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

على مدار الساعة

فيديوهات

الاخبار العاجلة